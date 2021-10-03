前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

共機侵擾台灣西南空域連續兩天創下單日最多架次紀錄，10月1日是38架次共機擾台，2日39架次。前民進黨立委郭正亮表示，台灣飛行員是蠻辛苦的，所以海空軍要召募更多人員，目前有沒有這樣的準備？

前空軍副司令張延廷接受黃暐瀚專訪時解讀，共機過去兩天侵擾合計77架次，都是以戰機為主，日間與夜間幾乎是各飛一半，用意是展示全天候作戰能力。另外，對於國防部讓軍事訓練役下部隊的做法，張延廷認為，這只是拖累部隊、增加「豬隊友」，會讓部隊無法發揮戰力的困境。

前民進黨立委郭正亮今（3）日在《新聞大白話》表示，台灣飛行員人數屬於機密，但是可以想像飛行員蠻辛苦的。所以海空軍要召募更多人員，因為訓練時間更長，目前有沒有這樣的準備？

對於張延廷的看法，郭正亮補充，現在還是要延續過去國軍人力政策嗎？是不是要改進？因為美國對台灣的做法也很有意見，他們認為台灣實際總兵力不夠，所以台灣後來調整後備軍人。

郭正亮直言，有很多武器非常精密，至少要訓練半年才能上手，徵兵四個月有什麼用？這些人對精密武器機乎不可能上手，要操作勢必都是士官以上。這就是現實，要去面對！