Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》掀起觀劇熱潮，其中的「123木頭人」片段讓觀眾印象深刻，連藝人吳宗憲也在短影平台「TikTok」的頻道「憲憲家族」扮起「123木頭人」的緩緩轉頭的殺人娃，十分逗趣。

日藝人三上悠亞從去年就一直熱衷於TikTok，平常多拍攝配合她扭腰擺臀的模樣，而她最近也迷上《魷》劇，在TikTok扮的而是被狙擊的對象，三上全程笑嘻嘻，顯出完全不在意被狙擊的模樣。

此外，TikTok 日前舉行「TikTok Stage 歌手直播演出」，上周舉行第8場，超人氣 K-pop 藝人將帶來 3 小時的精彩直播演出。粉絲只要使用 TikTok 皆能免費觀看本次 TikTok Stage（@tiktok_stage） 直播演出。

實體娛樂活動在疫情期間變得困難，TikTok Stage 直播平台打造了全新概念的表演形式，讓粉絲能安全、無接觸地享受精彩演出。TikTok Stage 從 2020 年 5 月在韓國舉行第一場演出到現在第 8 場的 《Discover Your Own Joy》，總觀看次數已超越 525 萬次。