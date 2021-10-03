吳宗憲（左）、KID今現身慶功宴，表示遺憾沒能跟小鬼一起拿獎。（三立提供）

第56屆金鐘得獎名單昨晚揭曉，幾家歡樂幾家愁，以三立《綜藝玩很大》入圍益智實境節目主持人獎的吳宗憲、KID和已故藝人小鬼（黃鴻升），最後以1分之差飲恨，敗給《一字千金》的曾國城。無法帶小鬼一起敲鐘，吳宗憲在3日的慶功宴上難掩落寞，安慰KID：「我們沒有失敗，我們就坐在小鬼的旁邊，跟好兄弟一路真心真意走下來，沒有一點對不起大家的，可以對觀眾交代。」

今年因為是小鬼最後奪獎的機會，所以吳宗憲與KID顯得格外在意，吳稱絕對願意把祝福給得獎者，卻也呼籲評審：「台灣綜藝節目，電視文化如果要繼續走下去，你們要不要在乎一下觀眾的感覺，未來是不是可以讓台灣的綜藝節目也融入觀眾的觀感。」認為《玩很大》收視率3點多，評審應該傾聽民意，不是主觀評分，希望未來開放民眾投票。

吳宗憲也表示會暫緩赴上海經商的計畫，考慮先留在台灣，「我盡量把主持工作順利完成，我是從沒怨言的人，我們唯一的老闆就是觀眾，其他I DON’T CARE。」