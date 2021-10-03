市場恐慌情緒在10月關卡突然推升，全球主要股市跌幅明顯，美元與美債殖利率同步登高，美元指數連三日居於94之上，站在近一年來新高，銀行研究部門預估美元指數94.5 為第四季上行目標值。美元的超強勢表態，相對上非美貨幣必然無力走升，外商銀行經濟研究部門用「屠殺亞幣」來描述現階段亞幣面臨的重挫局面。

台新銀行財富管理認為，預期Fed將於11月宣布縮表，美債利率、美元指數走升將對亞太股市估值帶來壓力。高通膨率、雙赤字國家，央行可能轉升息，資金有流出風險。

在各亞幣當中，最應具有避險功能的日圓，在美元指數超強下，上周竟出現24小時內大幅下跌2.41％，並幾乎觸及對1美元達112，態勢之弱令市場十分意外，泰銖和菲律賓比索也出現強烈拋售，分別單日下跌1.66％和1.29％，接下來將是印尼盾、印度里拉排隊走跌。至於連兩年居「亞幣最強」殊榮的新台幣，銀行主管認為，今年第四季到明年第一季「只會跌比較少」，季均價已定在28.1。

ING安智銀行亞太區研究主管卡內爾（Robert Carnell）指出，諸多亞幣在進入第四季的當周出現大跌、美元大幅飆升，或許和季末之前的獲利回吐有關，但需注意的是，亞洲貨幣更廣泛的疲軟趨勢可能還沒有結束，如果美元繼續走強、亞洲經濟數據繼續疲軟，市場的發展就會朝著方向前進。

日圓對美元的重挫，ING安智銀行就認為，日本經濟數據不佳也是推倒的因素之一。日本8月份工業生產年增9.3％，弱於預期，同月零售額較上月下降4.1％，較去年下降3.2％，可以歸結為疫情擴散引起的工廠生產限制，以及東南亞供應鏈陷入斷鏈危機，富蘭克林投顧認為，美元急漲下日圓迅速貶破111，預估短線仍將偏弱震盪於111～112價位。

玉山銀行財富管理指出，儘管美、歐央行均遠未開始升息，然考量Fed政策轉更緊縮而歐洲央行維持相對寬鬆之情況，預期美國與歐洲公債利差將逐季微幅擴大，有利美元指數主要呈現築底緩升態勢，預期Q4美元指數震盪整理區間，料落於91.5～94.5之間。