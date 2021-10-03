雲林縣四湖鄉「漁村職人生活體驗營」，記錄捕烏魚文化。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣四湖鄉「箔子寮城鄉發展協會」為記錄早年捕撈烏魚的奮鬥精神與艱困環境，舉辦「漁村職人生活體驗營」，3日展出「縮小100倍的烏倉寮」、「重出江湖的漁網」、「大廚指導一夜干」、「蚵貝創意七彩蠟」等成果，除了讓大家了解烏魚產業，更藉此永續傳承捕撈烏魚的文化歷史。

「漁村職人生活體驗營」成果發表會3日在四湖鄉箔子寮古厝食堂舉行，由雲林縣副縣長謝淑亞、雲林縣議會副議長辦公室主任蘇秉承、四湖鄉長蘇國瓏、文化觀光處副處長蘇建蒼等人共同主持，參與此次活動的地方耆老、學生、家長出席與會，為眾人導覽解說。

謝淑亞表示，早年四湖鄉箔子寮的西岸沙洲，是台灣海峽淺海漁產最優質的區域，捕捉烏魚的文化更是雲林沿海的特色之一，並發展出獨特的「烏倉寮」。此次「箔子寮城鄉發展協會」辦理「漁村職人生活體驗」，讓大家有如走入時光隧道，重溫早年的捕烏場景。

地方耆老解釋，「烏倉寮」是四湖鄉箔子寮地區特有的生活記憶與技藝，早期漁民在冬至前後聚集海邊捕撈烏魚，因海岸與村莊有一段距離，為把握捕撈烏魚的最佳時機，便在海邊防風林搭建「烏倉寮」暫時棲身，隨時出海捕魚。

蘇國瓏提到，「烏倉寮」是屬於箔子寮的特殊建物，直到1981年箔子寮漁港啟用，「烏倉寮」才功成身退。今年找來村庄的孩子共同參與活動，更加深化「探索聚落原點、向海洋致敬、向先民學習」的初衷。

「箔子寮城鄉發展協會」理事長蔡心娜說，箔子寮目前已進入劍蝦與烏魚子的捕撈季節，下個月將推出「冬之魚文化祭」，歡迎大家前來體驗箔子寮的獨特風情。