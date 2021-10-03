民眾黨新竹市黨部與高虹安服務處3日低調揭牌。（陳育賢攝）

民眾黨新竹市黨部3日下午正式成立，由可能參選新竹市長的立委高虹安擔任黨部主委，黨部表示，該址是暫時與高虹安的服務處共用，另因仍在防疫期間，黨部是低調揭牌，只有工作人員與少數支持者參加，沒有邀請外賓，主席柯文哲也沒出席，與會人數不超過50人。

民眾黨不分區立委高虹安被外界點名可能將參選新竹市長，而過去該黨僅在新竹縣設有黨部，近期則是積極布局新竹市，並在東區忠孝路籌設市黨部，黨部暨服務處在今天揭牌之前，黨工都已進駐多月，且積極作選民服務，高虹安的基層拜訪行程也在鴨子划水布局中。

黨部表示，黨部其實都已開始運作，就差招牌還沒掛上，由於目前防疫仍是當前最重要的事，高虹安本來就決定「成立日」僅作黨部與服務處共同揭牌儀式，因此今天只有簡單茶會，沒有辦理大型成立活動，沒有邀請外賓，連主席柯文哲也沒有參加，與會的都是黨工與支持者，人數不超過50人，一切仍以防疫優先。

黨部同時指出，目前的黨部辦公室，是支持者捐贈，只是暫時與高虹安服務處共用，黨部已在另覓地點，未來會選定在靠近市中心以方便服務民眾，最慢會在明年農曆年前成立，到時候的黨部組織與規畫會更完整，屆時才會擴大辦理成立活動。