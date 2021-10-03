16歲少年與同學到大安溪下游戲水溺斃，警方拉出封鎖線勘查，未發現打鬥跡象。（民眾提供／王文吉台中傳真）

16歲少年與同學到大安溪下游戲水，疑似不諳水性溺斃。（民眾提供／王文吉台中傳真）

大安溪下游3日下午發生溺水案，有5名高中生下午前往該水域戲水，其中16歲張姓少年下水後即不見蹤影，同行友人嚇得趕警通報119。消防隊員搜救近半小時才發現溺者，但拉上岸時已無生命跡象，送大甲光田醫院急救不治。

台中市消防局下午3時41分接獲報案，指外埔區石頭公園大安溪南岸堤防高鐵橋下有人溺水，立即派遣第五大隊、大甲、幼獅分隊，出動消防車4輛、救護車1輛、消防人員12名前往搶救。

搜救人員在下午3時59分馳抵現場，隨即下水搜救，約半個小時左右拉起已無生命跡象的16歲少年，經現場急救後，送往大甲光田醫院救治，於傍晚5時15分宣告死亡。

據了解，死者一行5人均為高中生，下午前往該水域戲水，不料張姓少年遲未上岸，嚇得其他少年不知所措，家長接獲通知陸續趕赴派出所處理。警方拉出封鎖線勘查，未發現打鬥跡象，現場正由鑑識小組採證，後續依規定報請檢察官相驗。