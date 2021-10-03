桃園市去年65歲以上老年人口占總人口數12.87％，桃園市議員簡智翔指出，截至去年10月底，日照中心收托比率僅69.4％，位置太遠、偏離需求熱區使收托比低。社會局坦言，收托狀況有受疫情波及，未來建置規畫將改為「一國中學區、一日照中心」。

台灣邁入高齡化社會，長照、日照服務越顯重要，簡智翔表示，2020年10月底止，日照中心可收托總人數為753人，占核定每日收托人數僅69.40％，有17處日照中心收托比低於8成，篩選70歲以上潛在需求人口，利用各區潛在需求人口熱區圖與轄內日照中心位置做對照，發現八德、大溪、復興及龜山的日照中心明顯偏離潛在需求人口。

「難道是日照中心距離太遠使收托比無法提高？」簡智翔說，通常需到日照中心的民眾都會有一些輔助裝備，移動上不便，建議社會局在建置日照中心時要參考需求熱區，才能讓真正有需求的民眾得到服務。

社會局局長鄭貴華表示，日照中心為社區式服務，可近性的確很重要，距離太遠的問題目前也在檢討中，未來將以「一國中學區、一日照中心」為建置標準。桃園現有50家日照中心，總計可收托1328人，先前受疫情影響暫停服務，逐步恢復服務中，7月底剛恢復服務收托636人，9月達847人。

社會局老人福利科長趙樹堂補充，市長鄭文燦剛上任時規畫一區一日照中心，待新屋區活動中心明年8月完工，目標就完成，考量老年人口增長快速，一區一日照恐會不夠，去年起改成一國中學區、一日照中心為建置原則，較貼合民眾生活圈。

趙樹堂說，桃園有59個國中學區，目前已涵蓋37個國中學區，比率為63％，桃園區最多有13家日照中心，觀音、大園及復興最少僅各有1家。