黃鐙輝擔任2021年高雄電影節短片競賽主持人。（黃鐙輝提供）

2021高雄電影節今年因應疫情，首次籌備線上、實體2種放映模式，2日開賣票房成績相當亮眼，線上票券開賣約30分鐘隨即破千張，影展首日票房總計更是破新高，衝破60萬大關，創下雄影21年來首賣的全新紀錄。此外，本屆國際短片競賽頒獎典禮將於24日晚間6點於高雄市電影館戶外廣場舉辦，主持人將邀請姚以緹搭擋黃鐙輝共同主持。2人今年都有作品在雄影上映，同時也是姚以緹首次跨刀典禮主持的初體驗，令人期待雙搭檔會迸出什麼火花

姚以緹與雄影相當有緣，從2014年至今，包括短片《慢跑之中》、《想飛》、《龍先生》、《江湖無難事》，今年則帶著VR作品《女海盜：成名之路》參加，幾乎每年都有精彩作品在雄影放映；黃鐙輝今年在開幕片「隔離丁尼短片集」中的《居家防疫日記》記錄防疫期間的居家生活，內容淚點滿滿。2人受邀搭擋主持高雄電影節國際短片競賽，都直呼相當開心，姚以緹笑喊：「知道消息的時候真的是既開心又緊張，謝謝雄影的勇敢，我會努力的。知道是跟鐙輝哥一起搭擋的時候，其實有放下心裡一塊大石頭的感覺，雖然是第一次和鐙輝哥合作，但他給我一種很可靠的感覺，特別期待這次合作。」黃鐙輝則笑回：「太好了，可以用主持人身分參加去跟各大導演邀戲，到時候要把握機會，跟姚以緹請益出神入化的演技！」

今年國際短片競賽共吸引91國、共2422件作品報名，於「國際組」、「台灣組」、「VR組」中，共選出81部電影進入決選名單。今年高雄電影節決選評審陣容堅強，包括導演王小棣、林書宇，以及獨立策展人郭敏容、動畫短片《夜車》導演謝文明，演員莊凱勛等5名評審，VR部分決選評審則有國立臺北藝術大學藝術跨域研究所教授孫松榮、劇場導演Baboo LIAO、叁式共同創辦人暨現任總監曾煒傑共同擔任，評審們將選出金火球大獎等14項獎項，影展大使温貞菱也將出席擔任頒獎人。2021高雄電影節於10月15日到31日舉行，除部分作品實體放映，也特別跟國際線上平台合作，打造線上影展以及沈浸式展演「XR無限幻境」主題單元，在家只要「一鍵登入」，就可在線上收看高雄電影節精彩作品。