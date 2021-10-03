吳宗憲、吳姍儒（Sandy）主持的中天綜合台《小明星大跟班》明（4日）晚10點播出「對不起！當初是我說錯話了！演藝圈失言藝人道歉大會！」，來賓余祥銓的道歉對象則是爸爸余天，他還原當時情景，兩人受邀參加電影《父後七日》首映會，這部片讓余天感觸很深，看得一把鼻涕一把眼淚，她看著爸爸感動模樣，在會後與記者分享觀後感時，竟蹦出：「爸爸你放心，我會幫你把後事辦得很風光。」

此話一出，氣得余天在現場臉色大變，Sandy也認為余祥銓很不會看場合說話，覺得他比她還不禮貌，Sandy搞笑說：「我只有問他（爸爸）喜歡什麼花？」余祥銓相當後悔，因為這件事不僅成為新聞頭條，網友更是罵聲連連，吳宗憲則安撫他：「台上就像個拳擊舞台，兩個拳擊手上台不互毆的話，觀眾要看什麼？爸爸保證不介意，爸爸以前在做餐廳秀的時候，講黃色笑話還被關過咧！」

讓余祥銓上社會版面的還有「半夜放生金魚」一事，荒唐舉動讓Sandy無法理解，余祥銓則解釋在夜市撈到金魚後，因為還要準備很多用品，更擔心自己養不活，因此他選擇讓金魚重獲自由：「我已經把他從老闆那邊救出來了耶！」這邏輯全場放聲大笑：「你救援失敗耶！牠明明在老闆那邊活得好好的。」

余祥銓還說當時很多記者都在跟拍他，他還刻意等到半夜才跑到北投溪邊把金魚放生，不料才剛放下就有記者衝出來對他猛拍，讓他隔天直接登上社會版頭版，而余祥銓為了「贖罪」，開始參與許多公益活動：「我做了那麼多善事，請兩條金魚放過我吧！」

同場來賓麥若愚見他這樣笑喊：「我覺得他小小年紀吃太多苦了，就因為是余天跟李亞萍的兒子。」吳宗憲也有感：「就像我跟鹿希派道歉一樣，我就跟亞萍說，妳要跟祥銓道歉，兩老跪地道歉！」《小明星大跟班》每周一至週五晚10點在中天綜合台播出。