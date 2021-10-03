39歲日本寫真女星杉原杏璃外型甜美，擁有G罩杯傲人上圍，被封為G奶女帝、寫真女帝，2018年宣布嫁給音樂出版公司的執行董事，未料婚姻僅維持兩年，就爆出兩人早在去年底就低調離婚。

杉原杏璃曾被評為日本十大美胸女優之一，2018年突在社群網站曬出婚紗照，並透過手寫信宣布和交往已久的音樂出版公司老闆結婚，並強調婚後工作會照常進行，未料之前遭日媒爆料她已在去年底離婚，據悉，雙方婚後生活難以配合，是兩人分開的主因，但他們仍保持友好關係，而其所屬事務所也證實消息。

杉原杏璃擅長投資，還發行教投資的書籍。（圖／翻攝自杉原杏璃推特）

杉原杏璃2017年宣布退出寫真界，同年還曾來台宣傳改編她自傳小說的電影，當時曾提到若未來結婚後就是屬於老公的，當然會把衣服穿回來，流露對婚後生活的憧憬，沒想到婚姻僅維持2年就結束，日媒更指出，杉原杏璃有機會得到可觀的贍養費。

杉原杏璃入行多年，作風火辣大膽，當年每次出寫真都會造成轟動，她也坦言美胸是她的最大武器，後來她從寫真偶像轉型綜藝咖，對投資更是有一套方法，甚至還出教投資的書籍，有「股票偶像」的特殊封號。