統一獅隊外野手陳傑憲日前因腰部舊傷復發高掛免戰牌，近日傷勢好轉，3日有望在比賽後段上場，他透露自己在去年同時期時也碰上同樣傷勢困擾，談到自己的傷，陳傑憲用吃飯比喻，肌肉緊繃、放鬆之間很難拿捏，只能透過不斷學習去了解自己的身體。

陳傑憲日前因為撲接飛球造成腰部舊疾復發，今天賽前總教練林岳平透露他的傷勢好轉，今天比賽後段有望替補上陣，陳傑憲也表示，自己現在的傷還沒完全痊癒，但是是可以上場比賽的狀態。

陳傑憲透露，自己在去年的這個時期也有碰上相同傷勢困擾，且當時是球隊在下半季衝刺階段，他忍痛帶傷上場拚，今年又碰上同樣問題，但在總教練、防護員極力阻止下專心養傷。

「我自己也知道後面還有30多場，急於這幾場反而讓後面沒辦法下場的話，這樣對球隊傷害更大。」陳傑憲說道，「倒不如在這段時間把身體跟狀況調整回來，有助於後半段在衝刺時能幫助球隊。」

連2年在相同時間點碰上傷勢困擾，陳傑憲持續抱持著學習心態去了解自己的身體，「每一年下來都希望自己不管是身體還是球技都越來越好，這些都必須要透過之前的經驗慢慢成長，正面一點想，也好在有這些傷，讓我知道怎麼去保護身體，讓未來可以打更久。」

陳傑憲也用「吃飯理論」來妙喻自己的身體狀況，「肌肉的放鬆程度拿捏真的很難，每天比賽肌肉都會有損耗，就像我們肚子餓要吃飯的概念，如果你都不吃的話胃就會痛，但也不能吃太飽，會很撐就無法走路，要讓他有飽足感又不能太飽，肌肉就是類似這樣的概念，一開始我自己也不知道，打到職棒後經過這麼多學長、防護員給的知識，才發現這種東西是要慢慢去學。」

好在今年球季因疫情延賽2個月，目前還未到球隊衝刺階段，讓陳傑憲還有休息的空間，「去年這個時間點我記得我們剩不到十場，我的腳在打擊抬腳時左腳會完全沒力、會軟掉，都要調整腳步再跑，是滿痛苦的，就不斷去醫院打針、吃藥，現在還有休息機會算是賺到，好險還有喘息的空間。」