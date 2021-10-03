菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）宣布明年不競逐副總統職位，並退出政壇，同時證實將由目前擔任其家鄉大堡市長的女兒莎拉（Sara Duterte-Carpio）接棒參選總統。
根據菲國憲法，總統任期六年，不得連任。杜特蒂在2016年當選總統，任期將於明年6月30日結束。
76歲的杜特蒂原本想要藉由參選副總統以延長政治生涯，惟民意強烈反對，認為不符資格及違憲。
當地媒體報導，杜特蒂的長年幕僚、參議員克里斯托佛吳，將和莎拉搭檔，參選副總統。
菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）宣布明年不競逐副總統職位，並退出政壇，同時證實將由目前擔任其家鄉大堡市長的女兒莎拉（Sara Duterte-Carpio）接棒參選總統。
根據菲國憲法，總統任期六年，不得連任。杜特蒂在2016年當選總統，任期將於明年6月30日結束。
76歲的杜特蒂原本想要藉由參選副總統以延長政治生涯，惟民意強烈反對，認為不符資格及違憲。
當地媒體報導，杜特蒂的長年幕僚、參議員克里斯托佛吳，將和莎拉搭檔，參選副總統。
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