駐美代表處前政治組組長「口譯哥」趙怡翔今天宣布參選台北市大安文山區議員，民進黨大安文山區市議員阮昭雄也同時宣布，將備戰2024年立法委員選舉。他期待有優秀新人接棒，不再參與2022年議員連任的選舉，以展現參選立委破釜沉舟的決心。

阮昭雄在臉書表示，將備戰2024年立法委員選舉，此刻將啟動探詢各方民意、思索未來在臺灣國會中的積極作為。並且為讓他的議員選區可以傳承地方服務，期待有優秀新人接棒。

他說自己多年深耕基層，從2010年開始有幸獲得眾多鄉親好朋友們的支持連任三屆議員，這十多年來堅持在地服務、專業問政，持續開設在地服務處擴大服務觸角，心中充滿無限感恩的心情。

期間，他也獲蔡英文總統信任，擔任2012、2016、2020年三次總統大選發言人的任務，參與了核心的輔選工作。更於2012與2020年兩次臨危授命接受民主進步黨的徵召參與立法委員艱困選區的選舉。他說，雖鎩羽而歸，但仍協助總統選舉選票在該立委選區的加乘工作，不斷擴充本黨的基本盤，這也讓他相信「我們已經在往翻轉勝利的路上前進了」。

在剩下的議員任期中，阮昭雄強調，定會戮力從公做好監督市府的工作，但「也不排斥能有其他延續公共服務的機會增加歷練」，期待貢獻更多的體力和心力。要支持者相信他、相信臺灣民主，「我們定能為臺灣國會多增加一席進步的力量」。