外交部為即將到來的國慶特別製作「2021，台灣有你」（2021—Taiwan Bringing People Together）短片。不過原版影片中出現的「玉山主峰」空拍畫面，卻被發現並不是台灣的山，誤用瑞士阿彭策山區的畫面，外交部已緊急修正，並重新上架影片。資深媒體人黃暐瀚對此表示，玉山是有特別的政治意義，是選總統的人都要去的。

黃暐瀚3日在政論節目《新聞大白話》表示，玉山有特別的政治意義，陳水扁當時擔任總統任內，辦公室後面那個圖，就是玉山，陳水扁自己的總統代號就叫玉山，宋楚瑜在選總統前，就曾爬到玉山打電話給夫人陳萬水，所以玉山是選總統的人都要去的。

黃暐瀚指出，外交部弄出的一個形象影片，裡面的山居然不是台灣的山，還說它是玉山，我們民眾不知道，但拍的人要知道、驗影片的人也要知道。而這件事會發生，代表當時這個影片沒有驗片就出去了，這是最大的問題，公務機關這些陋習，就被大家看破手腳了。這就要看當時是怎麼發包的，影片發包時一定會要求要有玉山，黃暐瀚質疑發包的廠商可能便宜行事，去找網路的圖，並沒有真的去拍，那都是有合約的，就要看合約有沒有要求實際去拍片。

黃暐瀚最後還強調，凡是要選總統登台灣政治高峰者，必不能侮辱玉山，因為玉山的政治意涵真的太重要了。

承攬製作該影片的阿賴耶電影公司今天已發表道歉聲明。聲明表示，由於製作團隊在進行數量龐大的素材檔案管理時，因瑞士的Appenzell山區空拍影像，與台灣玉山空拍影像2支畫面極為相似，而將影片誤植。