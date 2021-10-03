跨國金融機構對於永續發展目標的落實，被視為經濟增長的明確動力，能夠為未來制定可行的模式、並更好地管理國際經濟風險，使得金融業在籌集投資於永續發展的必要資金過程中，佔有一席之地。

法國巴黎銀行財富管理據此提出五大策略，並分享多年投入資金之後的成效：一、擔任為應對疫情而發行十億歐元債券的聯合經辦行。二、2019年在綠色債券上共投資98億美元，在永續債券上投資122億歐元。三、致力於尊重和推動法律上規定之每一項人權。四、支持小額信貸、透過普惠金融積極參與減少貧窮人口計畫。30年來已有超過200萬人受益於法國巴黎銀行財富管理透過小額信貸機構（MFI）間接資助的小額貸款。五、推行積極的可再生能源融資計畫，此計畫於2019年時的資金為159億歐元，並訂下在2021年底達到180億歐元的目標。

匯豐集團則承諾在2030年之前，於業務範圍內實現淨零碳排，成為淨零銀行(Net Zero Bank)，並計畫在2050年之前協助所有客戶達到淨零排放。在台灣，匯豐銀行則積極創新綠色金融產品，消金領域已提供綠色信貸以及ESG投資商品，期望提高大眾對於綠色投資及其相關效益的重視。

對於企金領域，匯豐台灣則持續簽署永續發展表現連結貸款，以及綠色貿易金融商品如綠色保證函及信用狀等，同時於年中宣布承銷台灣第一檔國際板社會責任債券，持續穩健擴充綠色金融競爭力。

跨國金融機構的積極落實永續，和現實社會的真正需求，實際上還相差很大。聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）在其2014 年的報告中估計，為了實現永續發展目標，所需的SDG相關投資每年需要提升2.5兆美元；在其2020年的世界投資報告中，聯合國貿易和發展會議估計投資於SDG相關領域的永續型基金每年需達到1.2至1.3兆美元。

法國巴黎銀行財富管理表示，在社會責任方面的計畫完全符合永續發展目標的理念，包含經濟發展的必要項目、包容弱勢群體和資源保護，並不斷開發新產品和服務，以促進永續發展目標的實現。