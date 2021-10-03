朱立倫來彰化謝票，得知黨部要被拍賣了，承諾5日上任會和秘書長來規劃、了解問題，盡最大努力尋求解決。（吳敏菁攝）

彰化市西勢街的國民黨彰化縣黨部大樓排定6日要法賣了，目前長駐辦公只有5人，但長期作為黨員大會開會空間、候選人競選總部，是藍營最重要凝聚士氣的基地，面對法拍，都心情沉重，國民黨主席當選人朱立倫3日感恩之旅抵達彰化縣黨部，面對這棘手問題，呼籲基層要穩固，國民黨才能有力量，承諾5日上任後會規劃來解決。

國民黨因付不出730位員工退休金、資遣費等問題，累計4.7億元債權，各縣市黨部排定陸續要拍賣，國民黨彰化縣黨部排定六日遭彰化地院執行第一次拍賣，一拍底價1億850萬元。

這棟大樓1樓作為彰化市黨部使用，只有1名員工，2至4樓是彰化縣黨部總幹事、會計、書記長、主委辦公室，加上會議室空間等，未來若真的被法拍了，要喬遷是頭痛的問題。

國民黨彰化縣黨部主委張錦昆表示，要是真得被拍賣掉了，就只能另外再租房，國民黨士氣不會受到影響，但是面對黨產被拍賣，黨員都是心情沉重。

朱立倫來彰化謝票，得知黨部要被拍賣了，承諾5日上任會和秘書長來規劃、了解問題，盡最大努力尋求解決。並呼籲越困難越要團結，要盡最大努力把黨員都找回來，明年縣長和議員和鄉鎮長選舉都要贏，只要基層穩固了，國民黨才能強大。