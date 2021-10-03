國內疫情緩，本土病例已經連四天加零，中央流行疫情指揮中心宣布10月5日起，農林漁牧工作者在空曠處，以及民眾前往山林、海濱地區可不用戴口罩，不過衛福部草屯療養院醫師沈政男則呼籲，即使在空曠的海邊，比如「墾X」，還是要戴口罩，並提醒別忘了「彰化夫婦那兩例」，強調病毒量如果夠多，目前所有的疫苗都擋不住！

指揮中心今公布國內新增6例COVID-19確定病例，均為境外移入，確診個案中無新增死亡。疫情記者會後，沈政男則在臉書反問「有沒有看到今天記者會在聊顏值與拍戲了？兩個多月前怎麼講？別把希望放在清零、清零很困難；一個多月前怎麼講？加零不代表清零、清零是方向，但不是目標，現在有沒有相信Delta已經被清掉了？」

本土今+0 口罩微解封！戶外戴罩擬鬆綁 陳時中宣布最新指引｜2021.10.03

雖然指揮中心宣布口罩微解封新制，不過沈政男表示，口罩強制令雖然已經放鬆，但他還是建議大家，即使在空曠的海邊，比如「墾X」，還是要戴口罩，因為7月30日，澳洲雪梨近郊的鐵匠海灘，就因有青少年在海邊辦趴而導致群聚感染。而且不要說打完兩劑，即使打完三劑疫苗，如果放鬆防護還是會被感染！

沈政男強調，病毒量如果夠多，目前所有的疫苗都擋不住，因此戴口罩對完整接種疫苗者依然有幫助，也是給自己最好的保護。他並提到今年6月的彰化夫婦那兩例，就是因為他們即使沒症狀也戴了口罩，才能避免病毒散播，尤其在Delta時代更是如此。

至於為什麼內用可以脫下口罩？沈政男解釋，防疫的本質是一種風險管理，脫下口罩是為了吃飯，值得冒一點點風險，但脫口罩在海邊玩耍值得嗎？他認為台灣防疫能夠成功，原因之一是，很多時候人民跑在政府前面，強調「口罩應該當成護身符，有戴有保護」。