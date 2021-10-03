昨有漁民在花蓮秀林崇德外海發現有2具浮屍，似乎在海上漂浮一段時間，身上特徵及年紀無法辨識，經檢方相驗及採集指紋比對身分，確認死者身份為59歲來自新北市的余姓男子與其同居人56歲傅姓女子。（海巡署第一二岸巡隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

昨有漁民在花蓮秀林崇德外海發現有2具浮屍，似乎在海上漂浮一段時間，身上特徵及年紀無法辨識，經檢方相驗及採集指紋比對身分，確認死者身份為來自59歲來自新北市的余姓男子與其同居人56歲傅姓女子，2人自駕到花蓮旅遊，由於遺體未發現明顯穿刺傷，且事前沒有任何尋短等異狀，初步排除自殺及他殺，詳細死因仍待進一步調查。

昨下午有漁民在崇德外海0.7浬處，發現2具浮屍，通報海巡及警方，並先以膠筏撈起搭載，由海巡艦帶回花蓮港安置。因死者面容已浮腫，難以辨識，海巡初步評估2具遺體為1男、1女，衣著無明顯破裂及穿刺，在海上漂流已有一段時間，隨後報請檢察官相驗。

經檢方相驗及採集指紋比對身份後，確認男性死者身分家住新北市板橋區年約59歲的余姓男子，女性指紋則因未發現檔存資料，無法確認身份，但余男女兒指出，女性屍體缺牙與56歲的母親特徵相符，且2人前往花蓮旅遊目的為花費國旅卡。

由於新城警分局崇德派出所巡邏員警在板下漁場附近發現一部自小客車，經確認車牌，發現車主為一名傅姓女子擁有，且登記住址與余男相符，研判該女性屍體即為傅女。不過，據了解，余男和傅女2人僅同居，彼此未結婚。

海巡人員取下行車紀錄器記憶卡查看，發現當時車內僅余、傅2人，對話正常，無任何異狀，且最後對話是要停車去看海，檢警依行車記錄器及勘查所見，初步可排除自殺及他殺，至於詳細死因仍待進一步調查釐清。