台北市文化局日前針對士林紙廠做文化資產價值審議，士林紙廠始創於日治前期，是台北特別的產業廠區，具經濟史價值，經文資委員投票過半數同意登錄為「歷史建築」；在地里長表示，由於該處巷道狹窄，盼未來道路拓寬能一次到位，加強歷史建物保存。

士林紙廠始創於1918年，前身為台灣製紙株式會社，廠區的發展與日治時期士林街及日後的士林發展有重要關聯，士林紙廠為台灣最早設立的機械造紙廠，長達80年製紙歷程。

文資委員會勘後認為，士林紙廠始創於日治前期，是台北特別的產業廠區，具經濟史價值，其中抄紙機室、廠長室、鍋爐間等建築外貌為紅磚，施工技術精良，具有建築價值，且士林紙廠始創於日治前期，是台北特別的產業廠區，具經濟史價值。

經文資委員投票過半數同意登錄為歷史建築，包括廠長室、成品及物料倉庫、一號抄紙機室、加工間、實驗室、貼糊間、車床間、舊鍋爐間、醫務室及福利社、警衛室等提供當時紙廠運作的空間。

士林區福林里長江美珠表示，該案文資身分通過，盼能促進士林地方繁榮，在地居民都樂觀其成，且會善盡紙廠保存責任，協助市府共同維護，此外，該處位於福林路31巷，巷道狹窄，盼未來道路拓寬能一次到位，加強歷史建物保存。

文資委員李乾朗表示，巷道緊鄰的外牆為唭哩岸石，質地較脆，建議使用水刀一次切一大片，或是用其它技巧，讓外牆疤痕比較小，士林地區可以看到這麼長一片唭哩岸石，也算是士林一個特色。

負責規畫的建築師指出，唭哩岸石討論很久，具有意義，但碰到2個狀況，道路拓寬，不太可能保留這道牆，但未來的保留方式，只是認定價值可彈性，繼承人陳慧穎也很喜歡這道牆，會參考李老師的方式；至於怎麼移動或有個捐地公園可否移到那裡，會再做討論。