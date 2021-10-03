去年夏季，美濃區瀰濃社區發展協會與青年團隊，精心籌辦水圳藝術節，重新賦予「美濃百年水圳」新生命。今年，在秋高氣爽時節，延續這場「水與藝術」體驗，透過秧光市集及街頭藝人表演，讓水圳成為美濃民眾傍晚散步漫遊的好去處。

水圳在農村扮演重要角色，今年的策展主題為「立水1926」，是為了紀念立農之水的落成，「立」客語的意思，也是「建樹、成就」。代表著水圳灌溉美濃的田野，陪伴農村的走過世紀，見證在地的發展，透過客家生活藝術的共融，顯示美濃圳路之美。

瀰濃社區理事長鍾仁振表示，這次的藝術裝置多以空間美化手法營造而成，歡迎民眾前來觀賞，藝術節期間傍晚會點亮燈飾，呈現水圳另一番浪漫風貌，希望成為美濃旅客必遊的場所，未來有機會搭配社區的公揹婆短劇演出，加上水圳漂漂河等活動，帶動地方繁榮。

高雄市農業局長張清榮說，美濃擁有豐富的客家傳統文化及自然地景資源，結合水圳印象與美學設計，營造藝術水圳空間，加上夜間市集規畫，讓美濃鄉村夜晚更加豐富、更有魅力。

農業局透過「高雄市110年區域資源整合根留農村計畫」之推動，讓年輕世代的創意想法，能在傳統農村實踐，透過水圳藝術展示與小品市集吸引人潮，創造更多農村經濟收益。