立委陳柏惟罷免投票倒數，國民黨主席朱立倫今（3）日參加刪Q宣講時強調，他直指陳柏惟在國會評鑑拿零顆星；在立院零提案、零通過，是「3零」立委。並痛批陳柏惟不關心台中人最在意的「用肺呼吸」，更主張大麻合法化，這是「大麻跟反毒的對決」！

刪Q總部今天上午在烏日公有市場舉辦罷免陳柏惟街頭宣講活動，朱立倫由志工團長鄭伯其、立委楊瓊瓔及前立委沈智慧、台北市議員羅智強、游淑慧及鍾沛君、媒體人羅友志等人陪同到場，他在菜市場沿街宣講，呼籲民眾站出來罷免陳柏惟。

朱立倫不滿直言，陳柏惟不但不關心「用肺發電」，還主張要通過「大麻合法化」，所以不但是「刪Q立委」、「刪0立委」，而且是一個針對大麻跟反毒的對決！希望所有的民眾、所有的媽媽們站出來，這是一場大麻跟反毒的戰爭。

對於陳柏惟聲稱「誤解很大」，朱立倫辦公室發言人凌濤強調，是誤解在哪？又要使出時空背景不同之術了嗎？支持開放娛樂性大麻的主張，真的符合台中鄉親的需求嗎？陳柏惟左閃右躲，不敢正面回應朱立倫抨擊，已經坐實了他該被罷免的鐵證。

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