大葉髙島屋27週年慶為搶五倍振興券大餅，祭出史上最強「333優惠專案」，滿3000送3000大髙振興回饋方案，使用期間可延續達3個月，加上首度推出滿3800元送價值400元點數，使用紙本振興券加碼贈400元購物金，首5日聯名卡友滿5000元、贈800元購物金，還有滿1000元抽最新款iPhone手機或和苑三井花園飯店住宿券，創下史上最高回饋率達24％。

大葉集團暨大葉髙島屋百貨董事長 董事長葉季展表示，週年慶適逢政府推出五倍券振興，今年週年慶目標新台幣6億6千6佰萬元、年成長8％，全年業績目標36億元，跟去年持平，未來會持續局部改裝、深耕社區。

大葉髙島屋週年慶主攻化妝保養品，歷年皆有亮眼佳績，特別規劃三波段化妝品區卡友滿額贈活動，以及獨家限定組合優惠，來吸引VIP大戶，預估今年可望成長至少2成。

為深耕天母商圈，在地經營27周年的大葉髙島屋百貨表示，自10月7日至26日舉行為期20天的週年慶活動，同時攜手民間團體「天母商圈發展協會」及聯合17間在地店家，將週年慶範圍擴大到百貨館外，藉此振興整個天母商圈。