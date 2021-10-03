後壁湖小峇里島傳遊客溺水 1男搶救無效亡 19:172021/10/03 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東後壁湖小峇里島傳遊客溺水，1男搶救無效亡。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東後壁湖3日傳出一起遊客溺水案，28歲洪姓男子下午與友人到後壁湖小峇里島岸邊玩水，不料發生溺水意外，友人趕緊報警求助，下午3點，洪男經海巡與救護人員救起後趕緊送至恆春旅遊醫院，但送至時已無生命跡象，而經醫院搶救後，醫生宣告無效。 搶攻疫後經濟 新北旅遊網增VR互動賞北海岸美景 基隆海洋廣場獨居男溺水 警消救起無生命徵象 #後壁湖 #小峇里島 #遊客 #趕緊 #溺水 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台北國際夏秋旅展開跑 參山處推梨山騎旅與觀巴優惠 14:212021/10/01 生活 花蓮2高中生海邊戲水遭浪捲走 獲救送醫幸無大礙 21:572021/09/27 社會 小秋田犬1年內暴風成長 民眾見本尊驚呆：以為遇到熊 10:212021/10/01 生活 高雄25歲偵查佐酒駕自撞搶救9天不治 家人同事得知悲痛 22:242021/10/02 社會 故宮南院「印尼月」配合振興券推好康 迎國旅大爆發潮 14:442021/10/02 生活 金門搶攻秋冬旅遊商機 台北旅展優惠大放送 15:172021/10/02 生活 台灣好行雲林縣3路線調整 改為走訪五大廟宇 16:402021/09/28 生活 媽祖面前動刀！ 新港奉天宮砍人案 逮1嫌疑因「債務」起殺機 17:212021/10/03 社會 網購陷阱多 男臉書花8萬買電腦顯卡一打開傻眼 09:352021/09/30 社會 故宮南院印尼月登場 搶五倍券商機 04:102021/10/03 地方新聞 東澳粉鳥林潛水出意外 男子突昏迷溺水身亡 14:002021/10/02 社會 社會熱門新聞 女老師氣炸了！教室怒翻至少6桌 國中生男目擊嚇呆 - 社會 女騎士恐怖喪命影像！遭工程車升降板擊落 秒被貨車輾爆頭 - 社會 億萬總裁接女兒 遭巨型打樁機壓扁豪車雙亡 報告出爐多人被處理 - 社會 婦人過世留5千萬金條子女翻臉搶 銀樓曝：38年來一直買 - 社會 民眾聞惡臭一看嚇壞！東勢客家文化園區停車場 驚見男腐屍 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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