屏東後壁湖3日傳出一起遊客溺水案，28歲洪姓男子下午與友人到後壁湖小峇里島岸邊玩水，不料發生溺水意外，友人趕緊報警求助，下午3點，洪男經海巡與救護人員救起後趕緊送至恆春旅遊醫院，但送至時已無生命跡象，而經醫院搶救後，醫生宣告無效。