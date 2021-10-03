一名男子遭熊貓外送員壓制，旁邊還有其他外送員在扶起倒地的機車，撿拾散落的物品。（截自影像）

竹北麥當勞街鬥

竹北麥當勞驚見外送員「網內互打」！今天（3日）下午網路瘋傳2段影片，影片中至少6、7名男子大白天在街頭互毆扭打，其中有人身穿熊貓外送制服，也有人身穿黑色上衣，現場不但機車翻倒在地，甚至連安全帽也被拿來當凶器，狂槌猛砸，同業之間彷彿仇人般打到紅了眼。

今天下午有2段「竹北麥當勞街頭鬥毆」影片在PTT、line群組、抖音等多個平台瘋傳，其中一段68秒影片，只見一名穿著背心的男子被熊貓外送員壓制在地，旁邊還有其他外送員在扶倒地的機車，並撿拾掉落物品。

另一段20秒影片更加驚心動魄，一群6、7名男子扭打成一團，其中一名身穿黑衣的壯碩男子，更是拿起安全帽對著人就是狂搥猛砸，彷彿有深仇大恨。

根據網友留言，事發地點在麥當勞竹北自強南店前，至於事故起因，疑似有民眾與熊貓外送員發生爭執，之後Ubereats外送員勸架，卻不知何故「公親變事主」，眾人打成一團。

這2段影片在PTT引發熱議，鄉民表示：「薯條吃不飽？」、「為了新竹美食大打出手」、「沒辦法阿 沙漠中唯一能吃的你能不打嗎」、「大概排隊排太久火氣大吧 這間都要排」、「功夫熊貓 切磋武藝 大驚小怪」、「五個字 沙漠裡搶水」。還有網友搭上最近的夯劇熱潮：「魷魚遊戲第七關，安全帽互尻，贏者拿單」。