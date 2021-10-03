金管會納管虛擬通貨業，最新公布法遵KYC規範細則，現代財富科技（Maicoin）、英屬維京群島商幣託科技（BitoPro）、王牌數位創新（Ace）三家平台都在趕工，最快搶在本周內送件，將內部已早已準備好的自家公司資料、打擊資恐內部控制與稽核檢查表，客戶管理作業辦法、金融商品管理流程等書面資料，提交給金管會審查，據悉，最明確改變將是所有上架商品都會掛上「警語」，彰顯虛擬通貨、加密貨幣的投資高度風險，提醒一般投資民眾勿觸損失。

9月30日金管會公布的「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」規定解釋令，針對該法第17條規定細節，並即日起生效，虛擬通貨平台業者應依金管會指定的文件、資料及方式完成洗錢防制法遵聲明等。7月1日該法上路時，曾提供一年時間讓業者內部調整準備，此次解釋令則給予兩個月時間完成。

業者指出，金管會強調「若未完成聲明而繼續營運，經金管會限期改善而未改善者，將予以重罰」，實際上業內也注意到附件四的「廢止聲明書」， 要求業者若不再從事虛擬通貨平台相關業務，也應於一個月內主動提出廢止適法聲明；業者質疑，「如果業者不主動提出，會怎麼樣？」

幣圈業內盛傳，金管會先前調查八家虛擬通貨平台業者須納管洗錢防制，事實上多家業者早已「自動投降」，例如塞席爾商共識科技（Joyso）及數寶（Subo）在7月新法上路時，就向客戶通知「停止服務」，限時領回在其平台上的加密貨幣庫存；而亞太易安特科技（BitAsset）雖然在國際幣圈資料庫COINMARKETCAP上仍有活動記錄，在台灣市場相當神隱。而思偉達創新科技（StarBit）、京侖科技訊息（Statecraft）大幅調整業務轉型為區塊鏈技術商、NFT商品開發。

意即，金管會點名的8家幣商，在第17條規定細節出爐後，應只有現代財富科技（Maicoin）、王牌數位創新（Ace）、英屬維京群島商幣託科技（BitoPro）三家業者會真正有機會落實。此外，業者還指出，即使完成金管會要求的洗錢防制法遵聲明，實際經營的加密貨幣業務，金管會已表態：「並未給予核准或任何形式的認可。」較之國際市場，瑞士金融市場監管局（FINMA）同日正式批准首支加密貨幣基金，為加密貨幣投資人開闢一條受法律保護的新投資途徑，台灣監管機關不知何時才能打開心結。