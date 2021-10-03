連鎖咖啡路易莎搶先在五倍券開放使用前加碼振興，首波先推出「五杯券」寄杯優惠，10月4日起至10月15日間寄5杯享8折，5杯為1組，限同品項規格，不得跨店兌換。另第2波振興優惠則搭配五倍券開跑，10月8日起至10月31日使用「紙本五倍券」消費飲品，皆享85折，且一般門市用五倍券消費可找零。

連鎖冰淇淋酷聖石COLD STONE以「加倍送」為主題，祭出專屬系列活動：現賺、現折、現抽、現送，限時推出激省冰淇淋組合，不限紙本券或綁定數位券皆可同享優惠，分為激省200區、500區、1000區。憑1000元振興五倍券，即可兌換10張中杯經典冰淇淋＋原味脆餅限期兌換券（原價2150元）；憑500元振興五倍券，可兌換2大桶OURS歡樂桶冰淇淋（原價1160元），最高現賺660元。

COLD STONE以「加倍送」為主題，還可抽任天堂Switch。（COLD STONE提供）

此外，COLD STONE活動期間憑振興五倍券，或數位標章綁定之五倍券支付消費，每筆可現抽專屬大獎，首波為「任天堂Switch」，及超狂「10倍神卡」，中獎後憑電子卡購買140元小杯經典冰淇淋，即贈市值1530元COLD STONE全冰報到餐電子優惠券共５張。