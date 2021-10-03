高巿光武國小跑道破損掀起。（立委李昆澤服務處提供）

國小操場跑道老舊破損時有所聞，不僅學童玩得不安全，家長也提心吊膽，立委李昆澤向教育部爭取，高雄巿有11所學校獲得教育部核定，如果設計、招標順利，最快明年9月10日前能夠完工驗收。

立委李昆澤成功爭取選區內11所國中小與特教學校的操場及周邊設施，獲得教育部核定整修改善，期盼能解決各校操場老舊，跑道破損等問題。

11所學校包括，民族國小、正興國小、光武國小、東光國小、莊敬國小、陽明國小、獅湖國小、凱旋國小、愛國國小、民族國中、市立高雄特殊教育學校。

李昆澤透露，曾接獲多位校長及家長反映，學校操場老舊破損，或是因排水不良導致大面積積水，有的則是因樹木竄根造成跑道隆起，都大大影響學童活動的安全及不便。

他說，關係到學生安全的設施應優先改善，更要全力爭取經費，經他積極與教育部協調、爭取，終有促成校園建設的改善。

李昆澤也指出，除了這次11所學校操場獲得整修計畫核定，這2年經他爭取，還已陸續完成多所學校的操場及球場翻新、老舊廁所整修、兒童遊戲場整建、午餐廚房設備優化、視聽教室設備擴充、電力系統改善等。