國民黨立委賴士葆表示，這兩天心中極其惆悵又沉重，因為接到一通低收入戶的來電，沮喪又憤怒地表示，他被逼到走投無路，原因來自五倍券，想不到這個被政府視為德政的五倍券，竟可能會把升斗小民逼上絕境。

賴士葆披露，B先生與女兒兩人一起綁定數位五倍券共一萬元，政府並沒有好好宣導要在戶頭存錢，消費完畢，5000才會入帳。B先生後來得知這個規定已經無法反悔，一萬元對低收家庭是一筆龐大數字的救命錢， B先生急得像熱鍋上的螞蟻，打幾次電話向官方辦公室求救，聽到官方的人每次告訴他綁定之後不可以改變，B先生說他家沒有一萬元在戶頭怎麼辦，官方的人竟然告訴他可以一次存50元進去，存200次就可以解決問題，B先生聽到好像被裝肖維，要進出銀行200次，之後更加崩潰。

B先生說，因為疫情已經很久沒有工作，牌照稅欠繳要被強制扣薪，最近好不容易找到一個糊口工作，公司知道他要被強制扣薪就要把他解僱。賴士葆說，這是雪上加霜的雙重打擊，弱勢的市井小民生活的困頓，絕對不是關在冷氣房做決策的官員們可以理解的。

賴士葆質疑，五倍券的錢是向納稅人及其子孫借的錢，為什麼納稅人使用自己的錢，官僚系統要像酷吏一般嚴苛？設計的程式系統為什麼如此不便民，綁定了就不能更改？蔡政府主政之下違法違憲的事都可以不時修法像家常便飯一樣，這種內規修改有這麼嚴重嗎？

對於蔡政府執意不發現金，硬要全民勞師動眾陪同玩五倍券的遊戲，賴士葆呼籲，為什麼不放過需錢孔急的中低收入戶，給他們一條生路，把現金發給中低收入家庭有這麼困難嗎？

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