中共軍機侵擾台規模不斷擴增，連2日以38架次與39架次進入台灣西南防空識別區，近年發表對台評論經常引發爭議的大陸媒體網紅胡錫進對此發表文章說，連續兩天創下解放軍在該地區演練規模紀錄，對台灣及西方都引發震動，這是另一種形式的國慶空中閱兵，地點從天安門廣場移到台灣海峽了。這番評論再次引來大量網民回應，各種酸文也極監揶揄之能事。

大陸《環球時報》總編輯胡錫進針對2天內中共軍機連續創新侵擾台灣西南防識區規模高呼：「解放軍幹得漂亮！」在他看來，這是另一種形式的國慶空中閱兵，它的地點從天安門廣場移到了台灣海峽，明確無誤地宣示了中國對台灣的主權。這與共和國成立72周年的日子對應得十分貼切，極大鼓舞了全國人民，也給國慶日的特殊意義做了新的突出和強調。

胡錫進說，38架和39架戰機可不是儀仗隊，而是目標指向實戰的戰鬥隊。這次戰機數量增多，展示了解放軍空軍投入戰鬥的出動能力。飛機匯合在海峽上空，可能來自完全不同的機場，聚集數量越多，表明形成戰時空中突擊力的能力越強。

評論表示，今年已有198天派戰機進入了台灣空域，表明已有大量空軍部隊有過抵近台灣飛行的經驗。一旦攻擊命令下達，那些飛行員都將是富有經驗的老兵迅速投入戰鬥。

評論說，民進黨當局破壞「九二共識」、一意孤行「謀獨」，並做美國反華戰略棋子，不斷宣揚自己是「民主世界抵制威權統治的最前沿」，把自己變成了中國大陸在戰略上必須拔掉的一顆釘子，以及必須壓倒的一股邪氣。

胡錫進還表示，解放軍正在對台灣完成相當於1949年對北平式的包圍。台海局勢的未來沒有懸念，何時和如何解決台灣問題的主動權已經牢牢掌握在中國大陸手中。

網民們對胡錫進的評論應也非常熱烈，各種意見也很多元，除了很多回應贊同胡錫進的看法之外，也很多批評這種言論都是自嗨。有網友表示：「台獨憑仗大陸的善意，才吃定大陸惠台政策，看來台獨的囂張和猖狂，真是被寵出來慣壞的。大陸的惠台政策真該好好檢討了」，「少吹牛逼！人家台美軍與此同時也在試射導彈回擊我軍你咋不提？美軍敢於降落台灣咱咋不敢飛越台灣？弄幾十架飛機公海溜躂溜躂就能給人民打雞血？動不動台灣震精了、民進黨嚇尿了，我信你個鬼。」「不光老胡知道，評論區網友也都知道，解放台灣輕而易舉，可為什麼不打了？」「烏鴉嘴你還是別評論了，笑話台灣停電，結果我們自己斷電了，過兩天我們飛機再掉下來就完蛋了」。