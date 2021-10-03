新加坡3日公布單日新增2356人確診新冠病毒。衞生部門預測，本月中單日新增確診人數可能破5000。當局雖不改「與病毒共存」的防疫模式，但自11月1日起，外籍勞工及學生入境前必須完整接種疫苗。

新加坡已連續多日單日新增逾2000人確診，累計突破十萬人確診，100多人喪生。衞生部門預測，未來2周，單日新增確診可能突破5千。由於新加坡82％人口已完整接種疫苗，大多數確診者病症輕微或沒有症狀，可在家休養。

為了降低境外輸入病例，新加坡衛生部宣布，自11月1日起，所有持工作或學生簽證的外籍人士，入境新加坡前必須完整接種新冠疫苗，至於疫苗種類，只要是獲得世衞組織（WHO）列入緊急授權使用清單上的疫苗都符合規定，亦即輝瑞／BNT、莫德納、嬌生、AZ、中國國藥、中國科興。

由於Delta變異病毒株的潛伏期較短，當局決定將第三及第四類別國家及地區入境人士的隔離期，由14天縮短為10天。

新加坡目前將國家及地區根據感染風險分為四類，中國、香港、澳門及台灣屬於風險最低的第一類，檢測呈陰性的入境人士毋須隔離；第二類要隔離7天，包括日本、法國等；英、美等國屬第三級。