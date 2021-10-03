共機今日間16架侵擾西南空域 19:392021/10/03 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 共機蘇愷-30機。空軍提供 根據空軍發布的共機動態，共機今日間有16架侵擾西南空域，包括8架殲-16、4架蘇愷-30，及2架運8-反潛機及2架空警-500，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。 共機侵擾西南空域連續兩天創下單日最多架次紀錄。10月1日是38架次共機擾台，豈料2日39架次。軍方內部官員解讀，此舉主要針對美軍叫板，另也向國際示戰力並恫台灣，美中大國鬥而不破，練兵展示，威脅恫嚇。 回收舊手機抽新機 10月24日竹南登場 萬人投案 雲南瑞麗防疫壓力大 #共機 #16架 #侵擾 #西南空域 #空軍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 學者示警 共軍展示夜間打擊能力 04:102021/10/03 焦點要聞 雲林創舉 設長者假日返鄉施打站 04:102021/10/03 地方新聞 基隆萬里海水浴場泳客失聯 海空搜救尚未尋獲 18:092021/10/03 社會 十一假期熱鬧 大陸遊客擠爆景區 04:102021/10/03 產業財經 兩天77架共機擾台 日媒研判陸強化對台壓力 12:332021/10/03 國際 花蓮知卡宣公園斥資7500萬元重塑 5共融遊戲場明年4月完工亮相 11:352021/10/03 生活 譚傳毅快評》共機繞台與北平模式 08:512021/10/03 快評 虎尾水資源回收中心斥資4億餘元 改善汙水問題打造先進城市 16:472021/10/03 生活 國慶影片出大包 玉山空拍畫面誤用瑞士高山 外交部急修正 08:482021/10/03 政治 共機兩天擾台77架次 郭正亮揭台灣飛行員狀態 18:222021/10/03 政治 金門長者打第2劑莫德納 2天共4449人完成接種 18:512021/10/03 生活 政治熱門新聞 民進黨若持續做這件事 黃暐瀚預言：2022恐會大敗 - 政治 看完蔡政府最新民調 吳子嘉發現2件事 - 政治 北市國小假日急拆蔣公銅像惹議 張亞中說話了 - 政治 外交部國慶影片把玉山搞錯 郭正亮轟都第二次了：真不可原諒 - 政治 再追「翁達瑞」真正身分？彭文正給答案了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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