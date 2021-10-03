共機蘇愷-30機。空軍提供

根據空軍發布的共機動態，共機今日間有16架侵擾西南空域，包括8架殲-16、4架蘇愷-30，及2架運8-反潛機及2架空警-500，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。

共機侵擾西南空域連續兩天創下單日最多架次紀錄。10月1日是38架次共機擾台，豈料2日39架次。軍方內部官員解讀，此舉主要針對美軍叫板，另也向國際示戰力並恫台灣，美中大國鬥而不破，練兵展示，威脅恫嚇。