距台中第二選區台灣基進立委陳柏惟罷免案投票，剩下不到20天。面對高雄市議員黃捷罷免案時，總統蔡英文在3天內兩度下令要力保，但是面對陳柏惟罷免案，蔡英文尚未表態。針對蔡英文會不會表態？前民進黨立委郭正亮表示，第二選區基本上比較藍，蔡英文應該會比較謹慎，蔡英文可能會到最後一個禮拜，看實際的調查狀況再說。

郭正亮3日在政論節目《新聞大白話》節目中表示，評估當地的選情，前桃園市議員王浩宇和陳柏惟這兩區都比較藍，尤其是陳柏惟所屬的台中二選區非常藍。現在事過境遷，有一點慢慢回流到基本盤；而已經表態的顏家，在當地執政20年了，在當地的力量可說遠遠超越藍綠。

郭正亮接著表示，2020年總統大選，蔡英文在台中贏了36萬票，結果這一區，陳柏惟只贏5000票，所以就知道這一區基本上是比較藍的，所以蔡英文應該會比較謹慎，可能會到最後一個禮拜，看實際調查的狀況再說，當然包括這個人是不是真的很爭議。

郭正亮指出，昨天又傳出大麻合法化的議題，如果陳柏惟對醫藥用大麻主張合法化，然後娛樂性的大麻是分階段開放，如果陳柏惟的主張真的是這樣，他真的沒辦法想像民進黨這樣挺他。因為如果他鬧的議題越來越多，新聞也會慢慢出來。國民黨新任主席朱立倫非常明顯已經衝到第一線，若罷免案勝算不大，蔡英文有必要去對上朱立倫嗎？大家也要評估後果。

郭正亮表示，綠營在台中最會選舉的民進黨新潮流中部大老利錦祥也介入了，利錦祥以前都是操大盤的，比如總統選舉、市長選舉，陳柏惟這一區是蠻特殊的，他也很清楚，所以民進黨算是仁至義盡，台中最好的作戰將領都出來了，接下來台灣基進也會進駐。但在偏藍區打對決，恐會拱出更多票，對陳柏惟不一定有利。

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