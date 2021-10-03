綠島海底景致美不勝收。（綠島鄉公所提供）

綠島「豆丁海馬海底郵筒」3年來販售超過4萬張的海底明信片，但因天氣或風浪無法下海投遞的遊客，未來不用怕敗興而歸了！台東縣長饒慶鈴今於綠島柴口潛水區啟用新景點「尖翅燕魚母子郵筒」，除了水下6.4米的母郵筒，還設置位於潮間帶的子郵筒，讓遊客不潛水也能投遞明信片！

「綠島一年四季都可以遊玩，海水這麼漂亮！」饒慶鈴在啟用記者會表示，2018年在石朗潛水區設置11.5公尺深的豆丁海馬郵筒，深度雖然創下世界紀錄，但很多人怕水無法潛到那麼深，或者因為季節風向不同，不一定能讓遊客盡興下海去看郵筒，才有新增海底郵筒的想法。

綠島柴口潛水區在潮間帶也設置尖翅燕魚子郵筒，讓沒有潛水的觀光客也能投遞明信片，3日揭幕儀式由台東縣長饒慶鈴示範投遞。（李弘斌攝）

豆丁海馬郵筒估計創造上億元觀光產值，台東縣府還打算申請金氏世界紀錄，但綠島鄉長謝賢裕表示，很多朋友反應碰上西南氣流，北岸的柴口風平浪靜，可以浮潛、潛水，卻無法去豆丁海馬郵筒投遞明信片。新增的海底郵筒不但希望彌補季節因素，甚至也想滿足不下水的遊客，才有母子郵筒的設計。

而透過公開票選及專業老師評選後，大同大學林資宸的「尖翅燕魚母子郵筒」被選定為這次新郵筒的造型。去年8月曾到綠島long stay考察1周long stay的林資宸說，尖翅燕魚平常喜歡跟潛客互動，「希望透過這個互動的想法，帶給大家快樂的氣氛，潛水時把心裡想講的話投到郵筒裡面，傳遞給遠方的人。」

設置在柴口潛水步道外100公尺處、水深6.4米的母郵筒，造型是一隻尖翅燕魚的幼魚，潮間帶的子郵筒反倒是兩隻成魚。林資宸透露，因為尖翅燕魚都成群結隊，子郵筒的成魚特地設計成對。可惜的是綠島已開始吹起東北季風，啟用記者會這天無法下海投遞明信片，林資宸笑說：「沒關係，明年再來圓夢！」

除了新設母子郵筒，綠島鄉公所也特別在柴口潛水區涼亭前，以「尖翅燕魚母子郵筒大型藝術裝置」作為柴口潛水區的入門意象。謝賢裕說：「沒時間下水的遊客，也歡迎跟這個尖翅燕魚意象雕塑打卡合照。」