星期六，巴西有160多個城鎮舉行了聯合示威活動，成千上萬的民眾走上街頭，對總統波索納羅（Jair Bolsonaro）防疫失敗表達不滿，呼籲他要是有點羞恥心就應該下台。

BBC報導，抗議活動是由巴西的反對黨和各地工會組織與動員的，既有民眾的不滿情緒，也有炒熱總統大選的用意。波索納羅有一批支持者，但支持力道已鬆動，他目前民調相當低迷。

許多巴西人對波索納羅對疫情的冷處理感到憤怒，他一直否認疫情的危險，稱只是一種樣式不同的流感，但是巴西的疫情持續處在最嚴重情況，已有超過 60 萬人因病死亡。

抗議者舉著標語，呼籲波索納羅趕緊下台，稱「你做的一切都錯了。」

但是波索納羅也很強硬，他曾在公開場合說：「只有上帝才能讓我失去權力。」

巴西國會對波索納羅提出100多項彈劾理由，巴西最高法院最近批准了其中幾項，同意調查。

最近的民意調查顯示，他與左派競爭對手，同時是前任巴西總統的達席爾瓦(Luiz Inácio Lula da Silva)落後9個百分點，但是巴西選舉是明年10月才舉行。

一項民意調查顯示，61%的巴西人認為波索納羅與他的政府表現「糟糕」或「非常糟糕」，遠高於他2019年1月剛上台首次上任時，當時只有23%。