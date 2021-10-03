台灣大哥大myVideo投資影視作品喜獲佳績，2日在金鐘獎頒獎典禮上，《天橋上的魔術師》與《做工的人》一舉奪下共十項大獎，其中《天橋上的魔術師》榮獲最佳戲劇節目獎、導演獎、最具潛力新人獎、攝影獎、美術設計獎、燈光獎等六個獎項，為最大贏家。

另外，《做工的人》獲得最佳迷你劇集獎、導演獎、男主角獎、男配角獎等四項大獎。

為讓觀眾回味金鐘作品的精采內容，myVideo特別推出「金鐘獎」專區，網羅歷屆金鐘入圍作品，包括《未來媽媽》、《畫說Lulu》、《我們回家吧》全集免費看，以及《天橋上的魔術師》、《做工的人》首兩集免費觀賞。

台灣大哥大總經理林之晨在《天橋上的魔術師》奪下最佳戲劇節目獎時，也代表出品方上台領獎，林之晨表示，所有幕前、幕後的優秀團隊與合作伙伴公共電視、原子映像的共同推動，才能讓台灣能有《天橋上的魔術師》如此優秀作品，台灣大在董事長蔡明忠的支持下會持續秉持「Open Possible」的精神，加倍投入台灣影視音產業，結合政府與民間的力量，一起回應所有創作人的努力，讓影視音產業發光發熱，也期待台灣作品能躍上國際，讓世界看到台灣的軟實力。

myVideo投資戲劇除了在金鐘獎備受肯定，在海外影展同樣大放異彩，《未來媽媽》在今年的亞洲影藝創意大獎（Asian Academy Creative Awards）入圍「最佳戲劇節目」、「最佳女配角」、「最佳原創劇本」、「最佳音樂設計」四大獎項。《追兇500天》則入圍「最佳OTT影音串流平台原創節目」與「最佳電視電影」，是台灣首部同時入圍新加坡三大亞洲電視獎（ContentAsia Asian Academy Creative Awards 與 Asian Television Awards ) 的作品。

台灣大哥大myVideo投資類型多元，包含戲劇、電影、動畫，今年更參與由楊祐寧監製並主演的台灣首部音樂職人劇《接招吧！製作人》，以及由知名網紅宅女小紅書籍改編的戲劇《何百芮的地獄毒白》，與《2049+》原創IP動畫版。而繼共同出品的電影《怪胎》大受好評，由myVideo參與投資，柯震東、李心潔、李康生領銜主演的愛情國片《鱷魚》，也將於10月8日在院線上映。

華語影壇年度最大盛事「第58屆金馬獎頒獎典禮」，將在11月27日隆重登場，台灣大哥大為金馬獎的獨家贊助電信商，myVideo更為金馬獎唯一官方指定線上直播平台，繼去年直播頒獎典禮總收視人次突破300萬，今年將再次提供免費的高畫質線上直播，所有影迷都可以透過手機、電腦，電視，全程觀賞頒獎典禮。