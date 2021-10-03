屏東縣政府推出「屏東振興觀光宿省優惠」2項補助方案活動，民眾詢問度破表，當中「振興券屏東住宿五五專案」從1日開放登記至今，已超過20萬人登記，由於名額僅1萬8000名，縣府呼籲有登記的民眾要盡快使用，先搶先享受。

屏縣府交通旅遊處表示，這2項補助方案推出後，引發熱烈討論，但發現有部分錯誤訊息流傳，為保障民眾快樂享優惠避免受騙，特別再次說明補助方案內容，而該2種優惠方案分別為「振興券屏東住宿五五專案」與「挺醫護享一五」。

交旅處說，「振興券屏東住宿五五專案」補助名額1萬8000名，自由行旅客於活動網站登錄並實際入住合作店家，即享有每房屏東縣政府補助500元、業者加碼優惠500元，共現省1000元的住宿優惠，而截至2日晚間，登記人數已達22萬5242人。

「挺醫護享一五」則補助名額5000名，縣府感謝防疫第一線辛苦的醫護人員，從事防疫工作的醫師、醫事與行政人員憑證，於活動網站登錄並實際入住合作店家，屏東縣政府再加碼補助500元，共現省1500元的住宿優惠，而截至2日晚間，登記人數也高達1萬4636人。

「先搶先享用！」縣府強調，補助方案都能在活動官網（https：／／ipt.pthg.gov.tw／）登錄使用，民眾可先至系統登錄，但要實際入住合作旅店才能享現抵房價折價優惠，而因名額有限，因此呼籲大家趕快使用。

縣府再次提醒，使用時間為今年10月1日起至明年4月30日止，但周六、日與連續假期（含連假前一日）不適用，2種方案只能擇一使用，都以專案經費用罄為止，所以完成登錄的民眾也要搶先來使用，否則經費用罄就不再享有優惠補助了。