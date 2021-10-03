F1德國「車神」舒馬赫(Michael Schumacher)2013年滑雪發生嚴重意外，於法國阿爾卑斯山區滑雪時頭部受到重創，因此昏迷長達6年，之後幾年他醒來後陸續出現許多消息，但家人似乎不願透露太多細節，所以舒馬赫目前處於什麼樣狀態仍受到許多人關注，大家都很擔心舒馬赫是否有生命危險。

之後舒馬赫出了個人紀錄片，此片在串流平台受到好評，吸引非常多車迷觀看，在賽車界舒馬赫的地位就如籃球界麥可喬丹(Michael Jordan)一般，受眾人景仰，而最近因為紀錄片熱播關係，舒馬赫近況又再次被拿出來討論，其中法拉利家族次子皮耶羅(Piero Ferrari)就疑似透露了蛛絲馬跡。

他談到舒馬赫說：「人們現在討論起舒馬赫，就好像他已經死了一樣，我們不需要這樣，但我可以確定的是他還沒死，但依舊無法和外界溝通、交流，而他的家人都還在努力守護著他。」從此發言看來舒馬赫很有可能是呈現植物人狀態，當然一切都還有待證實，畢竟他昏迷長達6年之久，只醒來了約2年。

2019年也有人傳出不同消息，據《Daily Mail》報導由於腦部創傷科技進步，舒馬赫當時已從漫長昏迷甦醒，國際汽聯主席尚陶德(Jean Todt)更透露舒馬赫已能觀看F1比賽，但溝通仍充滿困難，家人都在努力陪伴他。從這段話看來舒馬赫狀況和皮耶羅口中差不了太多，可是或許不至於到植物人悲慘地步。

舒馬赫今年已52歲，年輕時可是世界最有名車王，尤其1996到2006於法拉利車隊時堪稱生涯巔峰，他生涯共出賽308場，拿下7座世界冠軍、91場分站冠軍，生涯積分1566分、最快圈數達77次，2010年他於賓士車對復出，短暫效力了2年，2012年10月他再次對外宣佈退役，沒想到就在隔年發生滑雪意外。