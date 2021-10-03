台中立委陳柏惟罷免投票倒數，國民黨主席朱立倫（左2）參加刪Q總部烏日公有市場街頭宣講活動。（陳淑芬攝）

台灣基進立委陳柏惟將在10月23日投票，對決的態勢逐漸升溫，不少藍營大咖近日雲集台中力挺罷免團體，而陳柏惟則是在台中烏日的玉闕朝仁宮集合支持者成立「挺Q大隊」。有網友聽聞此事後，特別跑到朝仁宮擲筊求籤，而他在得知籤詩的內容後表示，「注意最近有人要離開」，並指這似乎是媽祖在暗示陳柏惟可能會離開台中。

聽到陳柏惟在朝仁宮成立「挺Q志工隊」後，臉書粉專「刪Q公社」今天(3日)發文指出，自己連忙跑去擲筊問天上聖母，得第六籤「屬火利夏宜其南方」，廟公解籤說「生死有命，富貴在天」。

「刪Q公社」表示，天下大事聖母都看在眼裡，有些事勉強爭取也不會得到好結果，還提醒「要注意最近有人要離開」，這是天上聖母示意陳委員要離開台中！古有「烏精亂宋朝」，今有「3Q亂台灣」！

針對陳柏惟的罷免案，有網友跑到台中的宮廟校媽祖求籤。(圖 翻攝自臉書粉專刪Q公社)

網友們也留言回應，「玉闕朝仁宮是烏日最大型的廟宇」、「祈求聖母顯靈，刪Q成功」、「他陳柏惟已經入魔了，媽祖娘娘專門降妖除魔，哈哈哈」「這對本人來說下下籤吧？」

此外，國民黨主席朱立倫3日南下台中參加刪Q宣講時強調，這不只是「刪Q」，還是「刪零」行動，他痛批陳柏惟在國會評鑑拿零顆星，在立院零提案、零通過，是「3零」立委，他更對總統蔡英文嗆聲，「這是你們口中表現好的嗎？」