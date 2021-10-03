2021台灣名人賽暨第35屆三商杯盃高爾夫邀請賽3日在台灣高爾夫俱樂部（老淡水球場）進行最後一回合決賽，25歲職業選手王偉祥打出單日最低桿68桿，並且是4博蒂、無柏忌完美演出，以4回合總成績於標準1桿的287桿，後來居上、一1桿之差贏得冠軍及獎金台幣300萬元，這是他7年職業生涯首個大賽冠軍，也是台巡賽首冠，也是本賽唯一總桿低於標準桿的選手。

王偉祥表示，贏得這座冠軍很意外，因為上周在大安公開賽打得很不好，賽前特別提前一周自高雄北上，住進林冠伯家，一起調整自己的球桿，他說：「感謝冠伯的協助，球桿調整後，球路與彈道更能掌控，所以此次越打越得心應手，原本只設定打到前10，沒有想到能贏得冠軍。」

王偉祥也要感謝「昌哥」詹世昌平常教他的短桿技巧，當然還有父母、盧建順老師與老婆，他1個多月前才喜獲千金，如今又贏得台灣第一大賽冠軍，雙喜臨門。

這是台灣名人賽35屆以來，第3對兄弟檔獲得冠軍，過去曾有1993年第7屆的哥哥謝玉樹，1995年第9屆弟弟謝錦昇，及2003年第17屆的弟弟林文科，2009年第23屆哥哥林文堂奪冠。去年冠軍是王偉祥的21歲弟弟王偉軒奪冠。

除了冠軍獎金，王偉祥也贏得贏得陳河東紀念獎每回合最低桿獎3萬元獎金，連同個人第3回合的最低桿獎，共額外進帳6萬元獎金。

第35屆台灣名人賽冠軍選手王偉祥與爸媽合照留念。（大會提供）