調查法國教會虐童案的天主教獨立調查委員會負責人在發布調查報告前告訴法新社，自1950年以來，法國天主教會中約有3000人是戀童癖。

委員會主席邵夫（Jean-Marc Sauve）表示，委員會的研究發現有2900至3200名神職和其他人員是戀童癖；他還補充，這只是「最保守的估計」。

委員會花費2年半時間研究教會、法院和警方檔案，並採訪多名證人後，相關調查報告將於5日發布。

邵夫指出，這份厚達2500頁的報告試圖量化罪犯和受害者人數。調查人員還研究教會內讓戀童癖行為得以存在的「制度和文化機制」，並提出45項具體建議。

法國國內外爆發大規模且長期性虐童醜聞，震撼天主教會之後，法國主教會議（Conference of French Bishops）2018年11月同意成立這個委員會。

這個委員會由22名法律專業人士、醫師、歷史學家、社會學家和神學家組成，任務是調查可追溯至1950年代的神職人員性虐兒童指控。