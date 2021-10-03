徐若瑄、莊凱勛劇中貧賤夫妻百事哀。（HBO提供）

陳恩峰、張鈞甯《誰在你身邊》幸福婚姻蒙上陰影。（HBO提供）

何潤東被誇是最溫和的導演。（HBO提供）

何潤東（上排左起）、徐若瑄、莊凱勛、陳恩峰、張豐豪、喬湲媛出席《誰在你身邊》線上首映會。（HBO提供）

身兼製作人與主演的徐若瑄為宣傳《誰在你身邊》非常賣力。（HBO提供）

身兼製作人與主演的徐若瑄為宣傳《誰在你身邊》非常賣力。（HBO提供）

金鐘導演何潤東執導並與徐若瑄（Vivian）共同製作的HBO亞洲原創影集《誰在你身邊》，3日晚間首播，何潤東與徐若瑄、男主角莊凱勛及陳恩峰、喬湲媛，張豐豪在線上首映會暢聊拍攝趣事。被問在飾演姊妹的徐若瑄與張鈞甯兩個女主角之間如何做到不偏心？何潤東笑說：「她們都不是嫉妒彼此，是嫉妒陳恩峰！」徐若瑄也說「P導」對兩女很公平，「因為各種大特寫只有陳恩峰才有！」

徐若瑄與人不在台灣只能以VCR參與張鈞甯不約而同抱怨「P導」偏心與他有25年深厚交情的麻吉陳恩峰，徐若瑄先發難：「你們革命情感好到我跟鈞甯都吃醋了，我們兩個10集裡特寫都沒有陳多，他從耳朵、眼角、鼻孔都有好多特寫！」她還故意問：「凱勛你有嗎？」張鈞甯更爆料導演超用心在拍攝陳恩峰憂鬱的神情和帥臉，除了眼睛鼻子等細節，連臉上每一根寒毛特寫都有拍，「滿滿的愛在爆發，請問導演是否把青梅竹馬的朋友當成女主角，把我和凱勛當男主角在拍呢？」

被兩個女主角輪流揶揄的何潤東，乾脆自爆其實和從模特兒時期就認識並一起走人生第一場秀的陳恩峰，還曾傳過「緋聞」，「拍《雪地裡的星星》時去北海道出外景，陳恩峰剛好放假沒工作，就跟我一起去，我們為了省錢住同一個房間，他有事沒事就到拍戲現場晃一下，因為他當時看起來比較優雅一點，大家都覺得我在養小狼狗，因為我們還睡同一間，直到殺青都還有人問我們是不是一對」。

飾演張鈞甯完美老公的陳恩峰則說，兩個女主角只是想抱怨卻找不到出口，強調他與何潤東「是清白的，我們真的沒什麼！」結果馬上又被徐若瑄吐槽：「鏡頭會說話！你們看完就知道為何我跟鈞甯會吃醋！」還虧說「人性是會改變的，你們兩個那時是不是真的有什麼？」何潤東則笑回：「怎麼製作人一直往BL劇去宣傳？」

何潤東解釋，他是想透過這部戲讓觀眾看到他平常看陳恩峰的主觀視線，兩女所指拍特寫的部分，其實都被陳恩峰抱怨，才不是像她們說的所有的愛都在他身上，「畢竟誰會想被拍鼻孔特寫！」他還搞笑說「凱勛辛苦了，1個人要面對3個女主角」。

金鐘視帝莊凱勛則說，自己就是一個普通人，每次在何潤東與陳恩峰兩巨人旁邊，就覺得自己像是哈比人，「怎麼會有導演比男主角還高還帥，再看到另一個，就覺得他們真的不想讓我活，顏值都超高，我必須先給自己洗腦我是小鋼炮，一定要有這洗腦過程才行」。

何潤東上部執導的《翻牆的記憶》，讓陳恩峰入圍金鐘獎男配角，張豐豪也入圍金鐘獎新進演員獎，這次再以金鐘獎幕前幕後組合加盟演出《誰在你身邊》，並登上國際平台播出。何潤東說，因為跟陳恩峰很熟，瞭解他私下個性很適合當演員，非常會找到表演邏輯、抗壓性又很高，給他多難的戲他都可以消化得了，很多演員會太過表演，但他是真正體會感受人物再表現出來，上一部演話不說的殺手，沒什麼表演機會，上一部演話不多的冷血殺手，沒什麼表演機會，這次讓他挑戰演暖男，跟殺手有很大的反差。

陳恩峰則說，何潤東對演戲、拍戲的熱情非常高，「一開始只是要支持他的熱情來參與，第二部就覺得他好像覺得我來參與這戲，他才可以控制我。因為我們平常相處，我比較意見多，他比較隨和有禮貌，沒有太多意見。但在戲裡他怎麼兇我、對我都是合理的。懷疑他是否愛上這種感覺？」

他分析個性溫和的何潤東不管在親情愛情友情哪一種關係中，都是選擇「扛下不說」的人，但久了也不是好事，所以自己一直在開導他、要他適時發表意見，「他現在會發表自己意見了，敢反抗我了！」何潤東也笑說，陳恩峰電動打得很好，打電動時自己是對方的小跟班，「一講戲，我的地位又回來。這是我的平衡！」

何潤東也說，昨天看完金鐘獎典禮，很感動台劇的多元化，覺得幸福又開心，「所以我敢做《誰在你身邊》這樣的戲，這也不是一部被框架在哪一類型的戲，有它自己的奇怪獨特性。現在的台灣觀眾都能理解並欣賞各類型戲劇，讓我覺得當一個創作者在這樣的氛圍真的很幸運會導致我真的很不想再回去當演員。」他覺得每一種戲劇類型都是養分，比如偶像劇很夢幻讓大家很紓壓，《誰在你身邊》是黑暗懸疑劇，也是一種養分，讓大家在看的時候對人生有不同的感悟。」

徐若瑄則說自己昨天在臉書、IG發文，難得感性起來，她謝謝何潤東 讓她參與擔任製作人，對他是很棒的經驗和學習，新戲上檔前，她特別感謝郭台強、郭守富董事長在第一時間給他們龐大的資金拍攝，「郭董信任我，我信任Peter，我們都有答應導演不會干涉他的創作。感謝兩位董事長第一時間給我們的支持。」她回想當時臉皮很厚地帶著何潤東去中影辦公室跟郭董說「說請投資我們」，其實緊張到腋下都在噴汗，「這是我第一次找錢，從沒跟人家開過口。郭董很阿沙力，聊完當下就決定要投資我們，也放心跟Peter合作，因為他是為了戲可以一無所有的人！」

她說拍《誰在你身邊》從頭到尾過程都很幸福，何潤東是溫和善良的導演，她拍過拍過很多戲，導演情緒、個性會帶著片場氣氛走，遇過脾氣沒那麼溫和的導演，就算不是罵演員也可能瘋狂罵工作人員，讓工作氣氛凝重。但拍這部影集雖然是黑暗懸疑片，現場氣氛卻很溫暖，「他從不對人發脾氣，有很好的人品，讓大家拍戲時很幸福」，但她話鋒一轉笑說：「但有一個畫面就不用給我們看啦，就是老婆來探班時。探完班要離開還要啾咪一下。這讓我們沒人在身邊的人好生羨慕、好害羞啊！」

何潤東也謝謝徐若瑄，坦言去年在疫情嚴峻時拍攝困難，因為很多場景很難借，又加上題材特別有驚悚元素，有些場景看到設定這樣覺得不吉利，更不願意借，「後來都是靠刷Ｖivian的臉，如果不是她，我不知道怎麼完成！」

至於找張鈞甯合作，他說跟她很熟，兩人一起合作過電影、電視劇、廣告，對她很了解，知道不只是大家螢幕上看到的玉女形象，有更多東西可以挖掘給觀眾看到，希望這部戲可以讓觀眾看到演員不一樣的面向，鈞甯像男孩子這一面反而更吸引人，希望在作品中呈現、放大。《誰在你身邊》每周日晚間九點於HBO頻道播出，並在HBO GO上線。10月3日首周播出兩集，之後每周日播出一集，每集1小時，全長共 10集。