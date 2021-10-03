名導蔡明亮新作《月亮 樹》3日在台北電影節舉辦世界首映，該片是他應楊貴媚之邀，透過鏡頭凝視「月亮歌手」李珮菁與長青樹影帝常楓。昨晚首映會上，導演蔡明亮與李珮菁、楊貴媚共同出席，蔡明亮表示當年從馬來西亞來台念大學時，李珮菁正紅，「那時候就很喜歡她，這次合作有種跟偶像見面的感覺」，從未拍過電影的李珮菁則說「覺得很新鮮，那幾天的相處很高興」。

《月亮 樹》世界首映演員李珮菁出席（陳俊吉攝）

現年65歲的李珮菁以〈我愛月亮〉一曲紅遍大街小巷，但23歲時因脊椎手術失敗，從此下半身癱瘓，只能靠輪椅代步，靠著長年不懈地復健，還發明了屬於自己的一套方法恢復了80%左右，腳不但有知覺，也可以做簡單的前踢動作，「只是我踢出去以後還收不回來，還是要請看護幫忙」，希望這1、2年可以重新站起來，一旁的楊貴媚暖心鼓勵「難不倒你，只要你願意相信自己」，她在現場也清唱一段〈玲瓏塔〉，好歌喉幾乎沒變，李珮菁透露自己平常都有在練歌，蔡明亮也說「希望透過這部片讓大家重新聽到李珮菁這個名字」，當初決定拍攝李珮菁，就是因為非常想聽她唱歌，這次大概跟拍了李珮菁2、3天，「就拍她呼吸生活最真實的樣貌」，過程也相當順利，大讚李珮菁「很放鬆，知道我要什麼，很有演員的天分」。

李珮菁還透露多年前差點死亡的經驗，她說自己當時大腸壞死，在醫院住了27天，後來連呼吸都困難，被醫生告知只剩2天可活，肺積水也怎麼抽都抽不完，但沒想到她躺在床上休息2小時，醒過來後發現原本大到像懷胎10月的肚子，竟神奇地消掉了，醫生來看也嚇一跳，「問說可不可以再住3天讓他好好檢查，後來跟我說恭喜你，大腸沒有腫了」，過程相當奇妙。

談及另一位同樣是首度合作的主角常楓，蔡明亮也露出相當欽佩的神情：「常爸是眾所皆知的老戲骨，不但活到老演到老，前年還在上海電影節拿到影帝。」蔡明亮這次在片中僅拍攝常楓走路的模樣，看似簡單其實也花了不少力氣，因為他的電影每顆鏡頭都拍攝很久，對常楓來說相當費力。蔡明亮說，常楓其實也知道他的拍攝風格，也願意在拍攝過程中盡力配合，自己常常拍到常楓也走到累了才喊停，敬業演出讓蔡明亮相當佩服。

而影后楊貴媚昨以出品公司「桂田文化藝術基金會」執行長出席，她表示這個基金會的最大使命便是照顧資深藝人，他在此時想到結合年輕影片創作者的功能，1年拍攝4部短片，笑喊怕大家覺得是詐騙集團，所以請蔡導來當領頭羊拍攝第1部作品，「沒想到他竟一口答應，安定了我的心」，對於這次合作，楊貴媚慎重其事地安排蔡導探訪李珮菁的住處，也和常楓一起約喝下午茶，包含《月亮 樹》在內，目前已經規劃了九部短片。楊貴媚提到，今年過世的資深藝人洪麟，生前遺作便是與基金會的短片合作，她希望透過這些拍攝計畫，能留下資深藝人的美好身影。