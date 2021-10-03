儘管雙腿抽筋痛到不行，田徑十項全能全能好手王晨佑抱著為家鄉台南出賽的榮譽感，硬是咬牙一步步完成任務，在2021台南全大運公開男生組田徑十項全能，以7523分達到明年杭州亞運參賽標準的成績，也為長榮大學留住全大運金牌。

「可能太久沒出賽，過去主要發生在賽程第2天的抽筋情形，提前到第1天出現，第1項100公尺就抽筋了，接著第2項跳遠也抽筋。」王晨佑賽後分析本屆全大運自己參賽狀況，這次抽筋情況比較嚴重，最後一項1500公尺終點前50公尺已經痛到只能用走的完成，他說：「我是台南子弟，從小就在成大田徑場揮汗苦練，這個場地對我有特殊情感，所以不論如何都不會放棄，就算抽筋痛到跑不動，用走的都要走完。」

受到抽筋影響，王晨佑距離國內已故十項全能名將古金水在1986年創下的7599分大會紀錄，只差76分，不過順利通過7300分2022杭州亞運參賽標準，成為2006年杜哈亞運十項全能代表選手蕭賜斌之後，相隔16年再有中華隊好手叩關亞運田徑十項全能，王晨佑補充：「其實應該去年就要達到亞運參賽標準，但這樣也有目標能督促自己持續不懈鍛鍊，先不強求亞運奪牌，已拿到自己滿意的成績拚起。」

王晨佑10個項目的成績為，100公尺11秒09（841分）、跳遠7公尺15（850分）、鉛球14公尺13(736分)、 跳高1公尺99(794分)、400公尺50秒58（788分）、110公尺跨欄14秒76（879分）、鐵餅38公尺98（644分）、撐竿跳高4公尺30（702分）、標槍60公尺42（744分）、以及1500公尺5分02秒61（545分），假如1500公尺成績在4分50秒內，分數換算就有機會超越「古金水障礙」，可惜暫時法達成。