巨型打樁機當頭砸下，轎車變鐵餅，億元身價總裁與女兒雙亡。（照片來源：微博）

6月22日，大陸浙江寧波鄞州區驚傳一起2死意外，一處工地的巨型打樁機突然倒塌，不偏不倚砸中一輛經過的黑色豪華休旅車，該車瞬間被砸成「鐵餅」，車內2人送醫搶救仍不幸身亡。而死者是寧波一名身價破億的公司總裁趙慶與其女兒趙佳音。事故調查報告出爐，認定主因是工程違法轉包、使用不合格樁機，包括施工總承包單位、監理公司和建設單位等多人被追究刑事與行政責任。

根據事發時監視器畫面，當時黑色轎車從遠處駛來，突然畫面右側工地裡的一個打樁機突然傾斜倒塌，馬路上的行人和自行車騎士嚇得四散跑開，而黑色轎車因為行人在馬路上竄逃，因此放慢了速度，就這麼巧，打樁機正好砸中黑車駕駛座頂部位置，瞬間整個壓扁，車內的人可說「完全沒機會」逃生。

被壓扁的黑車是Honda性能休旅車Acura MDX售價80多萬人民幣（約350萬新台幣），網路傳出消息，車上駕駛是甬港現代控股集團總裁趙慶，身價上億，副駕則是他剛回國的愛女，父女兩人雙雙罹難。

這起事故引發大陸網友熱議，因為一連串的巧合，包括打樁機無故倒塌、行人干擾讓車子減速、剛好砸在駕駛室上方，彷彿電影「絕命終結站」情節。

日前寧波市政府公布事故調查結果，認為事故主要因工程違法轉包、使用不合格打樁機，導致打樁機倒塌的一般生產安全責任事故。專業分包單位浙江易和公司違法轉包工程，接受轉包個人尚賢菊無資質且使用不合格打樁機，項目施工總承包單位、監理公司和建設單位安全責任落實不到位，是事故發生的主要原因。

包括施工總承包單位、監理公司、建設單位以及政府部門等多人都被追究刑事與行政責任。