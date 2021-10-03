媒體報導，法務部將國安營業秘法修法，改列國安轉由高檢署辦，法界認治標不治本，有違憲疑慮，法務部3日晚間強調，法務部基於近來國安案件因法院量刑過輕，無法嚇阻犯罪，危害國家安全，加上國安案件具有高度專業、機敏性，讓經驗豐富之二審檢察官、法官來專責處理，有助於案件審理正確、迅速及機密保護，不會有妨害審級利益或違憲疑慮。

法務部表示，沒有國安就沒有國家，因此法務部與國防部、內政部共同會商研擬預告國家安全法修正草案，增訂經濟間諜罪，針對「國家核心關鍵技術」之營業秘密予以特別保護，並對涉及外國、大陸地區或境外敵對勢力等侵害「國家核心關鍵技術」營業秘密行為，予以加重處罰，目的就是確保國家安全與維護臺灣經濟發展命脈，其重要性與必要性不言可喻。

對於國安案件改為二審管轄，外界擔心恐有違審級利益、違憲疑慮一事，法務部強調，因近來國安案件因法院量刑過輕而引發爭議，無法嚇阻這類犯罪，且恐生危害國家安全疑慮。加上國安案件具有高度專業、機敏性，若由二審管轄，讓經驗豐富之二審檢察官、法官來專責處理國安案件，有助於案件審理正確、迅速及機密保護。

況且國安犯罪侵害國家法益重大，實與現行法由二審管轄之內亂、外患及妨害國交案件並無二致，故提升為二審管轄，有助於國家重大利益之維繫，不會有妨害審級利益或違憲疑慮。

至於未來修法範圍或方式，是否針對某些情節較嚴重之國安案件（例如發展組織罪）及在程序法或參照法院組織法第32條第4款、總統副總統選舉罷免法第110條、通訊保障及監察法第7條等規定之立法體例，增訂二審管轄之特別規定，法務部將秉持開放態度，審慎通盤考量。