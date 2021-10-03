黃子佼穿「吊嘎」用視訊連線現身線上慶功宴。（八大提供）

第56屆金鐘獎頒獎典禮圓滿落幕，幾家歡樂幾家愁，竇智孔、黃子佼今年無緣敲鐘，仍打起精神出席八大電視凌晨的線上慶功分享會。黃子佼以一身輕便「吊嘎」現身，先是認真表示今年參與金鐘獎最大感觸是「好久不見」，黃子佼說：「好久不見的舞台與藝人朋友們，在疫情之下，能有個party跟大家見見面，對我而言這才是最重要的，得獎就是緣分了。」並開玩笑說「沒有得獎，我太太最開心，因為我可以趕快回家」。

當被問到孟耿如是否有安慰他？黃子佼直言：「完全沒有耶！我們在回家路上她就在看戲劇節目女配角獎頒獎，宣布嫚書得獎時，我們在車上尖叫，司機還抖了一下。」他還逗趣分享最近在挑戰連續14天吃奇異果，看身體是否有什麼變化，黃子佼笑說：「人生要找點別的事情，就不要一直聚焦在金鐘獎，回家馬上開始忙別的，期待明年再來。」

另一方面，首次參與金鐘的竇智孔，透露有聽取黃子佼日前的建議，穿紅內褲上陣，希望帶來好運，現場也搞笑故作疑惑問黃子佼：「我有執行你的提議穿紅內褲，可是沒效耶！」聽得黃子佼無奈笑答「抱歉，就說不要迷信，因為再怎麼會算，都沒有唐綺陽會算！」

此外，竇智孔也坦言認為能入圍是沾《台灣第一等》節目的光，他說：「《台灣第一等》已經是很久的招牌，深耕記錄台灣，與在台灣每一個佼佼者的生活，反而節目沒入圍才讓我覺得可惜！雖然沒得獎，但節目繼續看，觀眾們一定會看到更美的。」