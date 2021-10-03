42歲影后章子怡2015年與歌手汪峰結婚，除了生下女兒「醒醒」和兒子，對丈夫與前女友葛薈婕的女兒「小蘋果」視如己出。近日有網友在網路分享在上海巧遇章子怡的照片，透露對方的手機桌布是小蘋果和醒醒的合照，十分有愛。

章子怡從演員晉升導演，最近和吳京、徐崢和沈騰共同執導新電影《我和我的父輩》，為了特別放映活動飛去上海工作，根據陸媒《新浪娛樂》報導，有路人在上海外灘偶遇章子怡和吳京，照片中，章子怡將頭髮隨興綁起，戴著口罩，身穿白色夾克和黑色長裙，腳踩白色厚底短靴，打扮相當休閒，和吳京一路有說有笑；值得注意的是，章子怡的手機直接掛在外面，據路人指出，她的螢幕畫面放的是15歲繼女小蘋果和5歲女兒醒醒的合照，可見得女兒們在她心中的地位有多高，還有可能超越老公汪峰。

章子怡和吳京走在上海街頭被偷拍，連手機螢幕畫面都被看光。（圖／微博）

因為有很多重組家庭的子女都需要時間適應新的人事物，外界十分好奇章子怡和小蘋果的互動，以及小蘋果和妹妹醒醒相處的情況，上月就有網友在北京環球影城遇到章子怡和汪峰帶著三個小孩出遊，小蘋果時不時照顧妹妹醒醒，姐妹倆親密地坐在同一張椅子上，走到哪裡幾乎黏在一起，感情相當融洽；更早之前，陸網也捕捉到章子怡和小蘋果現身成都旅遊景點，母女倆勾著手臂邊逛邊聊天，而且章子怡保養有術，與其說是母女，看起來更像閨密。