近日台中地區新冠肺炎疫情趨緩，台中市政府運動局和中華民國校園社區運動聯盟協會合作，首度舉辦「110學年社區足球節幼童足球賽」，共分成「山線、海線、屯區、豐原」4區賽事，山線地區本周登場，共有U8及U10二個組別17隊參賽，而台中近幾年推廣基層足球有成，各隊實力不相上下、比賽過程相當激烈，歷經分組預賽及晉級淘汰賽後分別由U8組明道普林斯頓及U10組旅人用愛發電奪下首冠。

110學年社區足球節幼童足球賽採五人制足球簡易規則，兼顧安全與趣味，引導學童於控、傳、踢球過程中提升肢體協調性，明道普林斯頓教練邱漢家表示，這座冠軍對球隊的士氣提升相當有幫助，小組預賽曾和對手「快樂協和」交手，當時以0比1落敗，小球員不曾遇過如此高強度的球隊，在反應及攻防上都慢半拍，不過教練團在賽後檢討過程後與小球員溝通及討論下次交戰的策略，此舉果然奏效，在冠軍戰時利用後場協防牽制對手個人突破能力，在前場進攻時也精準安排站位快速防守反擊，同時也在發定位球時制定許多快攻策略，奪下冠軍後全隊也相當興奮。

邱漢家賽後將功勞歸全隊，他在普林斯頓任教已超過15年，在台中區教足球也有20年以上的資歷，看到台中足球發展在近期以倍速成長，從早期的學童盃整個中區參賽隊數不足5隊，到現在報名任何全國賽事都超過30隊，主因還是在於企業例如安聯人壽及山葉機車等的大力支持，透過國內企業熱情推動，加上迷你足球協會跟台中市政府積極的扎根推動，才足以讓台中區的基層足球運動逐漸蓬勃發展。

台中市運動局局長李昱叡表示，很高興在疫情趨緩下終於有機會讓小朋友帶著家長回到熟悉的足球場地，市長盧秀燕在新冠疫情期間仍相當關心足球運動受影響的程度；中華民國校園社區運動聯盟發起人張武業在閉幕典禮時致詞表示，台中市政府與聯盟合力推動「校園社區足球前瞻計畫」，將在大台中29行政區推行實習及兼任教練深入校園推廣足球，光是上學年就89所學校，平均一週指導將近400個班級，預計上下學年可培育出4000位左右足球小朋友，這將是全台灣最密集的足球城市也非常感謝盧秀燕市長及運動局的全力相挺。

明道普林斯頓教練邱漢家（右1）。（大會提供）