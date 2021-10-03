大陸最大海洋石油探勘企業中國海洋石油集團日前宣佈，中國大陸渤海地區再發現大型油田——墾利10—2油田，經自然資源部評審備案，新增石油探明地質儲量超過1億噸，是渤海油田凹陷帶淺層第一個億噸級岩性油田，預計2025年全面生產。

據《人民日報》報導，墾利10—2油田位於渤海南部海域，距離天津市約245公里，平均水深約15.7米。發現井墾利10—2—4井共鑽遇油層27米，完鑽井深1520米。經測試，該油田單井日產原油可達81.55噸。目前，墾利10—2油田周邊已有墾利10—1、墾利10—4等多個在生產油田，開發設施較為齊全，預計2025年全面見產。

中國海洋石油集團指出，墾利10—2油田的成功發現，打破了渤海油田凹陷帶淺層從未獲得億噸級岩性油田發現的局面，墾利10—2油田的發現為渤海油田上產4000萬噸奠定了儲量基礎，展示了渤海岩性油氣藏勘探的廣闊前景，對類似盆地的勘探具有重要的指導意義。

近年來，渤海油田先後取得千億方大氣田渤中19—6，億噸級油田墾利6—1、渤中13—2等一系列重大油氣發現。2018年以來，渤海油田累計新增油氣探明地質儲量近8億噸。

繼2020年初墾利6-1億噸級油田發現後，中國海油勘探人員借鑒成功經驗，迅速對墾利6-1油田南側的墾利10-2構造開展評價工作。

墾利10-2構造位於渤海萊州灣凹陷區，該地區歷經40餘年多輪勘探，構造油藏勘探難度越來越大，發現的油藏規模也越來越小，沒有商業價值。同時，按照傳統認識，萊州灣凹陷區淺層、深層地層均為富泥沈積，地下深處的油氣被不同岩性的地層所阻隔，就像「蓋了很多層厚棉被」，無法向淺層運移聚集，多年來，該區巖性油氣藏勘探壹直未獲得突破。

面對諸多不利因素，勘探人員提出新近系岩性油藏成藏新模式，逐步摸清了油氣藏的富集規律和勘探方向。經過壹年的評價，在萊州灣凹陷淺層成功發現大型巖性油氣藏——墾利10-2油田。其周邊已有墾利10-1、墾利10-4等多個在生產油田，開發設施較為齊全，預計2025年全面見產，助力渤海油田上產4000萬噸。